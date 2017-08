Jan Kaus ei löö oma aias isegi kärbest maha

Elan Muugal ning mulle meeldib seal ühel kindlal põhjusel. Muuga on tõeline vahemaastik. See on linnaosa, mis ei kuulu õieti ei Tallinnale ega Maardule. Ametlikult on Muuga küll Maardu osa, ent peamised ühendusliinid viivad Tallinna kesklinna. Samuti asub Muuga maa ja linna piiril. Siin on palju rohelust – meie maja terrassi all elavad näiteks siilid, maja ees pargis lippavad oravad ja toksivad rähnid. Ent kui tõusta teisele korrusele, näeb köögiaknast Muuga sadamat, mille mahutid sisaldavad eri ohuastmega ühendeid, ning lõunapoolsetest katuseakendest Iru soojuselektrijaama korstent. Aeg-ajalt, lõunatuulega, viskab sealtpoolt ka masuudiaure. Kui liikuda meie juurest paar kilomeetrit lõunasse, satub suvilaidüllist düstoopilistele maastikele, mille värvikaim laik on suur seksipood. Poe selline asukoht mõjub ühtaegu diskreetselt ja sürreaalselt.

Seetõttu on igati sobiv nimetada Muugat aedlinnaks, sest aed on samuti vahemaastik. Võib-olla üks kõige mõjusamaid piirialasid, mille inimene on suutnud välja mõelda. Looduse ja kultuuri ühinemis- ja ühtlasi lahknemisruum.