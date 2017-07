Jalgpallurite eest makstakse absurdselt suuri summasid

Tänavu 14. juulil maksis Inglise kõrgliiga klubi Manchester City 50 miljonit naela (umbes 57 miljonit eurot) Tottenhami äärekaitsja Kyle Walkeri eest.

Teeme väikese võrdluse. 2001. aastal maksis Real Madrid Torino Juventusele Zinedine Zidane’ieest 75 miljoit eurot, mis tollase kursi järgi oli 46 miljonit naela. Vahe on selles, et kui Zidan oli toona absoluutne maailma tipp, siis Walker on keskpärane äärekaitsja. Vot täpselt nii palju on üleminekusummad muutunud. Turg on solgitud ning mängijad räigelt üle hinnatud. 20 miljonit euro eest, mis kunagi oli suur summa, ei saa enam staari osta.