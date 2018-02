Jabur, valimatu ja lõbus tapmine aurupungi miljöös

„Dirk Gently’s Holistic Detective Agency“ on üks sedasorti sarjadest, kus hooaja esimeses pooles ei saa üldse aru, mis asju täpsemalt aetakse. Arusaamatust võimendab see, et suurem osa kangelasi ei saa samuti aru, mis nendega järsku juhtumas on. Sarja nimitüüp, holistiline detektiiv Dirk Gently (Samuel Barnett) ei ole ratsionaalse mõtlemisega nuhkija, vaid just nagu energiajooki täis pumbatud segane paabulind, kes on veendunud selles, et asi laheneb, kui ta asjadel lihtsalt juhtuda laseb. Sest kõik on omavahel seotud. Sest igal juhuslikul sündmusel on kindel põhjus. Nagu ta kõigile korrutab ja korrutab.