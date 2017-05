Jaapan on eestlasele taskukohaseks muutunud

Puhkus Jaapanis – see oli mu ammune unistus ja õnnestus nüüd lõpuks teostada. Ja mitte sageli pole pärast reisi tunnet, et tahaks – kohe! – juba tagasi. Seekord on.

Ōsaka ja kirsiõied

Airbnb Ōsaka (89 eurot öö): kena väike korter, kus oli tunda pisut eakamate inimeste hoolitsevat kätt ja 20. sajandi teise poole touch’i. Elamiseks kõik vajalik olemas, sh taskuruuter, mis paistab Jaapani Airbnb’des standard olema ja on ka ehmatavalt kalli andmerändlustasu tõttu asendamatu abiline. Lahkumishommikul üritas perenaine korteriuksest sisse murda just siis, kui poolpaljalt ja uniselt päeva esimesi samme tegime. Ehmus siis aga isegi ja põgenes lifti. Pärast selgus, et proua tahtis meile kui külalistele kaugelt maalt ülestõusmispühade puhul koogid üle anda. Hiljem hiilis ta tagasi ja sidus kilekotis koogi ukse välislingi külge. Lahkusime heldinult.

Nagu ikka kaugemate reiside puhul, kulusid paar esimest päeva aklimatiseerumisele, pika lennu ja ajavahe tõttu oli öö vahele jäänud. Nii meenubki Ōsakas veedetud aeg läbi kergelt sürreaalse udu ja just nii saime osa ka sakurast ehk üürikesest kirsside õitsemise ajast. Tegelikult oleksime pidanud sellest napilt ilma jääma, aga kuna talv oli tänavu Jaapanis külmem, nihkus kirsside õitseaeg tavalisest hilisemaks ja ka pikemaks.