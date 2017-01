Jaan Ruus in memoriam

Meenutame lugude ja mälestustega Eesti filmiajakirjanduse suurkuju.

Aastaid jagasime me Jaan Ruusiga Cannesi filmifestivali ja -turu ajaks renditud korterit, nii et meil kujunes välja omamoodi rituaal nendeks päevadeks. Jaan sõitis alati esimesena Cannesi, sai võtmed kätte ja seadis elamise sisse. Meie saabumise ajaks paar päeva hiljem olid tal süsteemid täiesti selged – kus on lähim pood, kuidas on olukord internetiga, missugune on lühim tee festivalipaleesse, kas hinnad on vahepeal muutunud. Ta oli praktilistes asjades väga punktuaalne.