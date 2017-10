Jaan Pillesaar: Mis on pildil ettevõtja jaoks valesti?

Juba homme õhtul koguneb Nordea Kontserdimajja peen seltskond. Algamas on ettevõtlusnädala üks kõrghetki – iga-aastase ettevõtluskonkursi auhinnagala. Käepigistus presidendilt, lilled, välklampide sähvimine ja muidugi sõnad. Palju sõnu. Pikalt ja laialt, mida kõike riik teeb, et ettevõtlust edendada. Paradoksaalne on seejuures, et ainus ja kõige olulisem lahendus ettevõtja toetamiseks oleks see, kui riik teeks vähem. Kui riik tõmbaks end koomale.

Püüan siinkohal markeerida teemat, millest tuhatkond külalist ja sadakond poliitikut ja kõrgemat riigiametnikku tegelikult ettevõtlusest jutustades rääkida võiks. See on: kuidas suudame me tagada meie kodanike heaolu ja selle, et neil oleks majanduslikult kasulik Eestis elada ja tegutseda? Väidan, et praegu see nii ei ole ja probleem pole omane mitte ainult Eestile, vaid kogu Euroopale. Oleme regioonina majandusarengu rongilt kui mitte juba maha jäänud, siis vähemasti kohe on kõlamas uste sulgumisest teavitav vile.