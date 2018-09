Jaan Männik loobus ootamatult EKREst: lapsed ütlesid, et peavad kuulma jutte „Su isa on rassist!“

Endine Eesti Panga nõukogu esimees Jaan Männik teatas 2. augustil, et kandideerib EKRE ridades riigikokku. Ent 22. augustil teatas Männik EKRE juhile Mart Helmele: „Käesolevaga teatan, et loobun kandideerimisest Riigikokku ja põhjuseks on, et minu perekonna heaolu on minu kõige kõrgem prioriteet.“

Ekspressile selgitab Männik loobumise põhjuseid detailsemalt.