Jaak Salumets: Tartu üliõpilaskorvpalli nägemus on enesepetmine. Rivaliteet Tallinnaga peab jääma

Kas täna võib öelda kindlalt, et Eesti-Läti korvpalli ühisliiga tuleb?

Enne, kui kuhugi alla kirjutatud pole, saame vaid spekuleerida. Aga oleme jõudnud kohta, kus on pikalt läbi räägitud ja mitmetes asjades kokku lepitud.

Võin öelda nii, et kui kohtusime Balti liiga juhtidega natuke aega tagasi – meie poolt olid seal mina, Keio Kuhi (korvpalliliidu peasekretär – toim.) -, siis ütlesid leedukad seal meile, et senisel kombel pole võimalik jätkata. Balti liiga tegevjuht Romualdas Brazauskas tahtis liikuda Leedu liiga peale tagasi, aga Balti liiga hääbumisel oli muidki põhjuseid. Turundust ei tehtud piisavalt, et sellist riikideülest liigat promoda. Balti liiga on tänaseks surnud.

Kohe kui see kohtumine sai läbi leedukatega, tulid lätlased meie jutule – nad tahtsid oma liiga taset hoida ja pakkusid ühisliiga idee välja. Alguses olin isegi kõhklev, kaalusin negatiivseid-positiivseid aspekte, aga ajapikku sain aru, et ühisliigat läheb meile vaja. Usun, et ühisliiga võib meie korvpalli isegi päästa. See soodustaks meie arengut ja sunniks meid uuesti pingutama.

Uudis, et Tartu sisuliselt loobub kohalikul tasandil tipptasemel mängimisest, ei pannud lätlasi ümber mõtlema?

See küsimus oli üleval kohtumisel Lepanina hotellis lätlastega. Nad uurisid, mis seis Tartuga on ja miks. Me vastasime, mis lood on, aga ütlesime ka, et me ei saa midagi täpsemat öelda, kuna – me isegi ei tea, mis saab Tartuga. See on aus vastus.