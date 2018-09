Jaak Joala venekeelne plaat: ainult armastusest eluks ei jätku

Järjekorras viies plaat Jaak Joala muusikalisest pärandist toob meieni 21 venekeelset laulu, millest osa esitas Jaak ka eesti keeles. Kuid suurem osa on Eesti kuulajatele tundmatud venekeelsed lood, mille on kirjutanud omal ajal väga kuulsad vene nõukogude pop- ja estraadimuusika „ametlikud“ heliloojad David Tuhmanov, Viktor Reznikov, Vladimir Migulja, Raimonds Pauls jt. Osa on pärit muusikalisest mängufilmist „Teisikud“, mis pidi Joala üleliidulist kuulsust veelgi enam kindlustama. Kõik lood on oma eri koosseisudes filigraanselt sisse mänginud Jaak Joala ansambel Radar. Plaadil olevate lugude seas on viis silmapaistvalt head vene estraadilaulu – „Jääda iseendaks“, „Mängigem armastust“, „Kui kahju“, „See on hea“, „Lahkumispäev“.