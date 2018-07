Jaak Allik: Ärimehena Trump ilmselt mõistab, et Venemaast võiks saada USA partner

Arvamuslugu ilmus 11. juulil osana pikemast artiklist.

Eesti julgeoleku ainsaks tegelikuks garantiiks on head suhted Venemaa ja USA vahel. Vastasel juhul võime isegi mingi juhusliku kokkupõrke korral muutuda sõjalise konflikti esimeseks polügoniks. Just selle ohu tõttu ei suuda me praegu ära kasutada oma asupaika ida ja lääne vahel, vähenevad välisinvesteeringud ja ei kasva iive.

Minu elu jooksul olid need suhted parimad 1988–1991, kui presidendid Reagan ja Gorbatšov julgesid vastu hakata militaarringkondade survele ja alustasid reaalset desarmeerimist ning George H. W. Bushi ja Gorbatšovi vahel tekkis koguni isiklik sümpaatia, mis lõpetas külma sõja.

Pärast Gorba langemist ei suutnud Bush aga hoiduda kiusatusest kuulutada USA külma sõja võitjaks ja Venemaa kaotajaks. Clinton ei näinud irratsionaalses ja purjus Jeltsinis endale võrdväärset partnerit.