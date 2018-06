Jää jumalaga, armas kott!

Väga hea kott oli. Aga nüüd kuulutati ta lõplikult kulunuks, räbaldunuks, selliseks, millega inimeste ette minna ei tohi. Vaene kott. Minu hea sõber ja kaaslane.

Tuleb võtta uus kott. See uus on tegelikult oodanud minuga koos seiklemist juba viimasest isadepäevast saadik, aga olen tema kasutuselevõttu muudkui edasi lükanud, et vana kotile mitte ülekohut teha.

Kottide vahetamise juures on kõige südantlõhestavam asjade üle tõstmine ja revideerimine. Midagi sellist vist, kui tulevad inkassomehed ja tõstavad võlgadesse jäänud peresid korteritest välja.