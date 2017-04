„Isegi kui ma olen purjus, teab mu auto, kuidas koju jõuda!“*

Liikusõnnetustes sureb Keenias eri hinnaguil igal aastal umbes 30 inimest 100 000 hulgast. Kõige suuremaks süüdlaseks on joobes juhid, olgu nad siis autode või ühistranspordivahendite roolis. Keenia võimud on püüdnud pikalt kehtestada seadust, mis lubaks kontrollida juhte alkomeetrite abil, et purjusolijaid (Keenias on selleks piiriks 80 milligrammi alkoholi 100 milliliitris veres või 35 milligrammi alkoholi liitris hingeõhus) vastavalt karistada, kuid siiani pole see õnnestunud.