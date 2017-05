IRL võib valitsuse lõhki ajada

Ratase valitsuse seni suurim tüli puhkes hiljutimeditsiinikulude rahastamist arutades. Ühel pool oli tervise- jatööminister ­Jevgeni Ossinovski, tema plaani vastu võitlesidennekõike IRLi ministrid eesotsas Urmas Reinsaluga.

Reinsalu ongi Ratase valitsuse suurim „jutupaunik“ ja kavalitsuse töö „torpedeerija“.

„Ta on IRLi selgroog valitsuses. Kui asi läheb teravamaks,vaadatakse ikka tema otsa,“ ütleb Urve Palo.

IRL on aru saanud, et selles valitsuses osalemine on nende jaoksväga probleemne.