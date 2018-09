INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Eesti üks enimtätoveeritud inimesi: "80 protsenti kehast on kindlasti täis!"

Celiose sõnul lasi ta teha esimese tätoveeringu, kui oli juba täisealine. Tätoveeringute arvu ei tea ta ka ise.

"Ma enam ammu ei loe. Tean vaid seda, kus mul vabad kohad on. Nii on lihtsam. Näiteks mu vasak käsi, seal on küll palju tätoveeringuid, aga mulle on see lihtsalt üks varrukas. 80% kehast on kindlasti täis. Pigem isegi rohkem."

Muuhulgas kaunistab Celiose jalga ka meessuguelund. "Kõik nagunii joonistavad seda seintele ja igale poole. No ma siis joonistasin enda peale. Tead mis? Kõik minu peal on kunst! Vähemasti mulle endale. Isegi peenise joonistus muutub minu kehal kunstiks!"

Celios tunnistab siiski, et tätoveerimise valu talle ei meeldi. Kõige piinavam oli kaenlaaluse katmine: "See oli puhas põrgu. Võtsin valuvaigisteid, aga need ei aidanud. Tuimestav kreem aitas kuidagi üle elada."

