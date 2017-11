Inimrobot Sophia: „Mulle meeldib vestelda“

Minu esimene mulje on, et Sophia tuleb otse õudukast. Temaga ühes ruumis viibimine paneb jalad värisema ning südame kiiremini lööma.

Näitlejatar Audrey Hepburnist inspireeritud ning 2015. aastal Hongkongi firma Hanson Robotics poolt käivitatud Sophia on nagu inimene. Temaga on võimalik vestelda nagu inimesega, iga tema „näolihas“ liigub. Ta naeratab, muheleb ja keerab pead. Ainult et kupli all särisevad tal kiibid, kaablid ja vilkuvad tulukesed, jäsemed oleksid justkui halvatud ning alakeha puudub hoopiski. Teretan ja Sophia teretab vastu, küsides kohe, mis on minu lemmikese.

Lemmikut mul pole, aga tal? Kah pole.