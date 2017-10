Inimorganismi häirib tõsiselt kellakeeramine kaks korda aastas

Olen mõelnud, et mõned vanasõnadest ongi väga vanad arusaamad ja need võiks rahumeeli ära unustada. Näiteks „vara tööle, hilja voodi – nõnda rikkus majja toodi“, sest sellega võivad rikkaks saada ainult matusekorraldajad ja loomulikult ka unearstid.

Miks? Sest bioloogiline kell on inimestel päriselt olemas. Tegelikult on neid kellamehhanisme meis mitmeid: neid, mis vanandavad ja muudavad genoomi, ja neid, mis aeglustavad ainevahetust. Siin kirjutan meie ööpäevasest kellast. Seda kutsutakse ka tsirkaadrütmiks ja sellega kaasneb terve rida protsesse, mis ärkvel- ja aktiivsest olekust kuni une ja taastumiseni viivad. Loomulikult pole see rütm mitte ainult inimestel, vaid kõigil elusolenditel.