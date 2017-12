Inimliku lagunemise lühikursus

Boriss (Aleksei Rozin) ja Ženja (Mariana Spivak), kes elavad veel endiselt ühe katuse all, on jõudnud oma abielu viimasesse, agoonilisse faasi. Katkematud tülid käivad selle ümber, kes on kohustatud edaspidi hoolitsema nende ühise, vaikse ja introvertse loomuga poja Aljoša (Matvei Novikov) eest. Mõlemad pooled tahaksid vanemlikest kohustustest vabaneda, sest just Aljošat peavad nad põhjuseks, miks nad on aastaid end selles abielus piinanud. Kuni toimub traagiline sündmus, mis just nagu peaks sundima neid inimesi oma väärtushinnanguid ümber kujundama…