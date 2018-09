„Inimesed olid ettevaatlikud, kui ta laua juurde tuli…“

Eesti Investeerimispanga laenupealik Kalle Norberg ei suutnud kord 1990. aastatel ära imestada, kui nägi, et tema lähim abiline Aivar Rehe oli terve nõupidamiste ruumi põranda täitnud paberilehtedega ja teatas õnnelikuna, et tal on nüüd üks suur tabel.

„Ta printis välja 300 lehekülge Excelit!“ imestab Norberg praegugi.

Panka sattus Rehe Mistrast (praegusest Wendrest). Pärast TPI majandusteaduskonna lõpetamist sai ta tööd Raasikul asunud autovaipade tehases. Juba seal paistis ta silma töösõltlasena. „Legendid rääkisid, kuidas ta öösel tehases magas,“ ütleb üks ekskolleeg.

Kahe aastaga tõusis Rehe direktoriks. Lõpuks sai noormehest kogu Mistra tootmisjuht (peadirektori asetäitja). Talle allus kolm tehast.

Siis vahetus riigikord. Vene turg vajus kokku. Uued staarid tegid ilma finantside alal. Kui Härmo Värk ja Gunnar Kraft (kergetööstusministrina töötanud Jüri Krafti poeg) 1992. aastal Eesti Investeerimispanka üles ehitama hakkasid, tuli jutuks Rehe.

„Meil oli vaja noort ja hullu inimest,“ meenutab Norberg. „Aivar oli hästi toores kraam, aga meeletu töövõimega. Suurt pilti ta ei näinud, kuid läks asjadesse sisse, lõi pulkadeks ja pani uuesti kokku. Ta on süvitsi minev inimene. Sai väga hästi hakkama.“