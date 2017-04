Inimesed õiendavad ihuhäda, kus juhtub

Betty Akayo nägi külas pidevalt väikeste laste matuseid. Ugandas tervikuna on alla viieaastaste laste suremus viimase 15 aasta jooksul vähenenud kordades, kuid endiselt ei ela viienda eluaastani 54 last tuhandest (võrdluseks: Eestis on sama näitaja maailmapanga andmeil 3). Laste suremus Ugandas on kahanenud eelkõige suuremate linnade arvelt, kuid Betty elab pisikeses Adagwo külas. Veevärgist ei maksa siin unistadagi, vett veetakse kanistriga puuraugust. Elektrit ka pole. Pered elavad enamjaolt mangopuu all asuvates savionnides. Maisipõldu harivad peamiselt naised ­käsitsi, mehed veedavad aega pigem lähedalasuvas linnas. Aktiivsemad teevad juhutöid, suurem osa eelistab õllepudeli lähedust ja lihtsalt ajaviitmist. Aga lapsi armastavad mehed väga teha ja neid sünnib Ugandas palju.