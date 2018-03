Ingrid Allik: “Tuleb olla ise avatud sellele, mis ahjust kätte saad”

Ingrid Allik on jaapanipärase rakukeraamika esimesi tutvustajaid Eestis. Tema töökoda-ateljee Nõmmel, mida ta jagab teiste hulgas oma kunagise õpilase Kris Lemsaluga, on Eesti keraamikahuviliste jaoks üks tuntumaid ja armastatumaid töötegemispaiku. Praegu valmistub Ingrid sügiseseks näituseks EKKMis, kus tema teoseid näidatakse koos Laura Põllu ja USA kunstniku Dre Brittoniga.

Ingrid, kust tuli sul mõte õppida keraamikat ja kuidas sai sinust kunstnik?

Kui ma päris ausalt räägin, siis oli see üks suur juhus. Kunstihuvi sai alguse sellest, et käisin lapsepõlvest peale pioneeride palees joonistamas. Ükskord pärast suvevaheaega läksime sõbrannaga uuesti, aga joonistusklassi kõrval asunud garderoobis polnud värv veel pärast suvist remonti ära kuivanud ja öeldi, et viige asjad üles skulptuuriklassi ukse juurde. Me siis viisime ja kuna uks oli paokil, vaatasime, mis seal tehakse. Meid märkas kohe sealne õpetaja Kalju Reitel, kes arvas, et oleme uued õpilased. Ütlesime muidugi, et me pole mingid skulptuuriõpilased – me oleme alt –, aga kujutad sa ette, sinna alla me enam ei läinudki ja hakkasime hoopis skulptuuri tegema. Eks seal oli ka savi ja üleüldse kolmemõõtmelised objektid, mis oli hea vaheldus. Olin ju joonistamas käinud juba kaheksa aastat ja õpetajagi ütles, et ta ei osanud enam midagi minuga teha.