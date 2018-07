Infosõdalanna, kes tegi kolonel Ühtegi maailmakuulsaks

10. juulil ajakirjas Politico ilmunud intervjuu oli pikk, kuid enim tähelepanu pälvis üks ja apokalüptiline lause uue sõja kulgemise kohta Eestis. „Nad surevad Tallinnas,“ kirjeldas Eesti kaitseväe kolonel Riho Ühtegi Vene vägede saatust sissetungi järel.

See lause – ja pealkiri – pani võpatama paljusid lugejaid. Olgu siis rõõmust või õudusest.

Politico pole väike ajakiri. Kuus on tal ainuüksi (ja peamiselt) USAs 26 miljonit lugejat. Pole tavaline, et Eesti kõrged kaitseväelased taolise auditooriumi ees sõna saavad. Veelgi ebatavalisem, et neil midagi nii radikaalset öelda lastakse.

Kes on aga selle võimsa ajakirjandusliku draama lavastanud Molly K. McKew, keda usutlust refereerinud Eesti väljaanded (ekslikult) nimetasid „Politico ajakirjanikuks“?