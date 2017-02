Indrek Tarand: väljamaksed Ilvesele tuleks lõpetada, kuni on tekkinud tasaarveldus

Euroopa Parlamendi saadik Indrek Tarand nahutas Raadio Kuku "Keskpäevatunnis" eelmist presidenti Toomas Hendrik Ilvest Ärma talu toetusega seonduva eest. Tarand tegi ettepaneku Ilvese talu toetus tema ekspresidendi kuluhüvitistega tasaarveldada.

On kõnekas, et Indrek Tarand töötas välisminister Toomas Hendrik Ilvese ajal välisministeeriumi kantslerina Ilvese alluvuses.

"Kahjuks me mäletame kõik seda joovastust, mida tekitas presidendikandidaat Ilves, lubades mitte muutuda kolhoosiesimeeste kombel mõisa vara isiklikku rahakoti kantijaks," rääkis Tarand. "Kahjuks ei pidanud vastu aastatki."

Tarandi sõnul algas Ärma talu "vandenõu" juba varem kui 2012. aastal. "...Ja nüüd ilmneb, et sellega tegelesid väga mitmed riigiametnikud, EAS-i juristid ja mitte Maria Alajõe üksi ja koguni majandusministeerium, võib-olla terve valitsus. Asi on veel laiem, sest see kõik põhineb julgestusteenistuse hinnangul, et ei saa turismitalu pidada. See hinnang sunniti julgestuspolitseile peale."