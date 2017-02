Indrek Saul: GAG pole meierei ja koolipere pole piimatünn

Algatuseks olgu öeldud, et üks mu lastest õpib GAG-is ja teine loodetavasti varsti ka. Mu isa ja vanaisa õppisid selles koolis. Mul kahjuks polnud seda õnne, nõuka ajal olid omad reeglid.

Peamine põhjus miks mina ja mu lapsed tahavad GAGis õppida on selle kooli tugev kultuur. Kool kus õppimine, areng ja inimlikud väärtused on tähtsad.

Loen GAGi lastevanemate pöördumist, mis räägib nagu keegi tahaks GAGi lõhkuda. Pealkiri ja tekst ei lähe omavahel kokku. Ka pöördumine ise on loogikavigu ja vastuolusid täis.

Koolil on kitsas. Koolil on vaja uut hoonet, vaja on laieneda. Laienemist nimetatakse lõhkumiseks?

GAG on Eesti vanim kool. Ilmselt Eesti parim kool. Üle elanud kaks ilmasõda ja nõukogude võimu. Ja mitte lihtsalt üle elanud vaid pidevalt kasvanud ja arenenud. Olnud ja jäänud parimaks. Nüüd korraga on kasvamine halb?