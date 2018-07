Indrek Saar tahab Jevgeni Ossinovskit maha võtta

Üle-eelmise nädala reedel toimunud sotsiaaldemokraatliku erakonna juhatuse koosolekul võttis Indrek Saar sotside juhi teema uuesti jõuliselt ette. Päris üllatusena see siiski ei tulnud. „Ta on talvest saati vaikselt susinud,“ ütleb näiteks Urve Palo. Seekord oli Saar oma jutu toetuseks ette valmistanud uhke esitluse koos mitmesuguste uuringutulemustega, mis pidi näitama, et Jevgeni Ossinovski on kehv juht ja sotsid vajavad uut. Indrek Saare vaatepunktist Indrek Saart.