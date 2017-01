Jaan Ruus oli minu jaoks kõige sümpaatsem inimene Eesti filmimaailmas.

See üks ja ainus grand old man. Temaga kohtudes oli mul alati kahju, et ma kaabut ei kanna, mida saaksin tervituseks tõsta. Aga alati tegin kerge kummarduse, kui me kas Tallinna tänavatel või Cannes’i bulvaritel kohtusime. Ta võttis mu küünarnukist kinni ning jagas oma ehtfilmilikul kähiseval häälel alati oma filmisoovitusi. Tema oli see mees, kes hoidis elus mingit lumière’likku vaimu.