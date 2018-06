Indrek Ditmann: aasta on 2018 ja mul on ikka veel nuppudega Nokia

Sel nädalalõpul, 8. kuni 10. juunini korraldab Indrek Ditmann koos Uuspõlluga Tallinna külje all Luigel huumorifestivali Luige Nokk, kus astuvad kolme päeva jooksul üles kümned koomikud ja meelelahutajad, teiste seas Egon Nuter, Tigran Gevorkjan, Robin Juhkental, Peeter Oja ja Ott Sepp. Lisainfo www.luigenokk.ee.

ILM

Nüüd, kui peaaegu kuu aega on olnud erakordselt ilus ilm, saan ma aru, et olen päikesesõltlane. Talv on ka tore ja külma vastu ei ole mul ka suurt midagi, aga päikest on vaja, iga päev ja palju!