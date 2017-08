Ma just mõtlesin, et mida kõik need kümned ja sajad indie-folgi bändid praegu teevad. Nüüd, kus ruuduliste ­flanellsärkide, kitsaste teksade, lopsakate habemete ja ­madrusetätokate puuraiduriglamuur on tuhmumas või heal järjel olevate linnaosside poolt sujuvalt üle võetud. Õhus ripub raskeim küsimus eksistentsiaalsetest: kuidas edasi, kui süda ei luba bandžot nurka visata? Teid on mitmeid. Kes hakkab elektroonilisi vidinaid prooviruumi tooma, kes virutab R&B tüüpide tagant.