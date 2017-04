Imre Arakas: „Elu on liiga lühike selleks, et maas lamada ja haavu lakkuda :)“

Imre Arakas (58) on jälle kuum tegelane. Seda pärast eelmise nädala uudist, et ta võeti Iirimaal Dublinis kinni võimaliku palgamõrtsukana. Tema hüüdnimi sealses allilmas olnud Lihunik.

Rahvas tunnebki Arakast peamiselt krimilugudest. Samas omandas ta juba nõukogude ajal rahvuslase imidž. Teda kahtlustati koguni puna-Eesti juhile Karl Vainole atentaadi kavandamises. Ekspress on Arakast tutvustanud ka ekspeaminister Mart Laari kunagise pinginaabrina.

Kuid Arakasel on veel üks avalik maine – see, mille ta on kujundanud endast Facebookis. Moodsa ajastu inimesena on ta tol sotsmeedia platvormil tegev üle kuue aasta.