"Imerohi", mida Evelin Ilves presidendile söötis: surnud tõukudest välja kasvav parasiitseen

Tänases Naistelehes kirjutab Evelin Ilves, et hakkas hiljuti haigeks jääma, kuid suutis tõve seljatada imeravimiga. „Alustasin lahingut Hiina traditsioonilisest meditsiinist pärit immuunsust toetava seenepreparaadiga Cordyceps. Lapse ja abikaasa peal olin seda palju kordi kasutanud, muu hulgas oma silmaga näinud, kuidas miski pahalane presidendi keset riigivisiiti maha murdis, aga kontsentreeritud Cordycepsiga «kokteil» ta paari tunniga jalule tõstis ning õhtusöögi kõne ajal ei aimanud keegi, et kogu see sündmus oli mõni hetk tagasi sügava küsimärgi all,” kirjutas Evelin Ilves.

Millega siis täpsemalt tegu? Korditseps ehk Hiina kedristõlvik on parasiitseen, mis kasvab välja röövikute surnukehast. Täpsemalt käib asi nii: täiskasvanud kedristõlvikust lenduvad eosed, mis sobivat liiki liblikaröövikule maandudes tungivad rööviku kehasse.