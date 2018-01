Imelik maa see Eesti, ainult head uudised

„Tribalism“ tuleb sõnast „tribe“, mis tähendab hõimu. Selle sõnaga tähistatakse poliitikat, mis lõhestab, poliitikat, mis jaotab inimesed (väikestesse) vaenutsevatesse gruppidesse, „hõimudesse“, ja siis keerab nad üksteise vastu.

Sellised identiteedil põhinevad vastuolud on väga kirglikud, emotsioonipõhised, inimestele väga tähtsad ja tihtilugu lepitamatud. Need panevad inimesed tegutsema: oma arvamust välja paiskama, vastaseid ründama, olema pingeasendis nagu hiirelõksu vedru. Sellised konfliktid panevad inimesi uudiseid lugema. Ja lõpuks panevad just sellised konfliktid inimesi ka valimistel valima. Või valesid inimesi valimistelt kõrvale jääma.