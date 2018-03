Iluimpeeriumi tippu rühkiv paidelanna: "Ma tõesti elangi Ameerika unistuses!"

Elust pulbitsevas New Yorgis kõrgub Central Parki ühest nurgast 50korruseline General Motors Building. See on pool sajandit vana, üks kallima pinnaga pilvelõhkujaid linnas, kus iga ruutmeetri eest küsitakse üüri vähemalt 1000 dollarit kuus.

Maja 41. korruselt avaneb muinasjutuline vaade Central Parkile ning Manhattani põhjaosale. Seda idülli võib eestlanna Margit Maasikas iga päev oma kontori aknast nautida.

Väikese koha võlud

Suurlinnadaam Maasikas kasvas üles hoopis väiksemas „linnas“, Paide lähistel Väätsa asulas, kus on umbes tuhat hingelist – kui arvestada lisaks inimestele ka kanad, sead, lehmad ja teised koduloomad.