Ilmar Trulli luuletus: Jõulusussid

Joonistas Ilmar Trull

Aknalaual on draakonipuu.



Kõrval on suss, sest on jõulukuu.



Algul on imelik, siis aga harjud,



et aknalaual on jalavarjud.



Muidu küll susside sees käivad jalad,



jõulukuul hoopiski magusad palad.



Nüüd iga päev ärgates hommikuoode



on sussi seest magus kondiitritoode.