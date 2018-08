Ilmar Taska ja Hille Karmi meeldiv šokk: 51aastaselt emaks, 65aastaselt isaks

„Kujutage ette, kuhu ma olen sattunud – lõvikoopasse!“

Kirjanik ja filmimees Ilmar Taska on Ida-Tallinna Keskhaigla viienda korruse perepalatis silmanähtavalt elevil. „Lõvikoobas“ tähendab, et 1. augustil, Lõvi tähtkujus, tulid planeeritud keisrilõikega ilmale tema tütar (2200 grammi) ja poeg (2700 grammi). Mõlemad 48 cm pikad. Sünnikaardi järgi – esimene on poiss ja teine tüdruk.

Kaksikute ema Hille Karm on samuti Lõvi – ta tähistab augusti alguses oma 51. sünnipäeva.

„Ma olen täielik lõvitaltsutaja!“ juubeldab Ilmar.

„Loodame, et sa ei pea ka läbi tulerõngaste hüppama,“ rahustab Hille meest. Eelmine öö veidi sedamoodi juba oli, sest poeg otsustas öösel häälekalt üleval olla.

Viiepäevased veel nimeta kaksikud põõnavad esialgu kuvöösis, kus madratsi temperatuur on pidevalt 37 kraadi.

Ligi üheksa kuud tagasi olid Hille ja Ilmar Taanis seoses Ilmari romaani „Pobeda 1946“ taanikeelse tõlkega. Hille tajus, et midagi on tema kehas teisiti. Et asi kindel oleks, läksid nad Kopenhaageni haigla naistekliinikusse ja rääkisid mure ära.

„Oo, palju õnne – siin on teil neid kaks!“ tegi arst ultraheliga kohe kindlaks.

Ilmar oli rõõmus, Hille aga sõnatu.

„Ikka päris šokis, võib öelda,“ poetab Hille.

„Aga väga meeldiv šokk,“ täiendab Ilmar.