EESTI FILMIPSÜHHOPAATIDE TIPP-10

Kordaläinud teatrilavastust on ilma psühhopaadi osavõtuta – olgu või episoodilisena – raske ette kujutada. Filmikunstis on piisavalt tehnilisi vahendeid, et saavutada haarav illusioon ka normaalsete vaimsete parameetritega tegelaskonna abil. Aga ikkagi on psühhopaat ehteks igale filmile, kus teda mõjuvalt kasutada osatakse. Heas filmis mõjub ta nagu toidule oskuslikult lisatud isuäratav maitseainesegu, halba ei suuda aga temagi väljasülitamisest päästa.