Igav tõde: Kuidas sündis lugu Maikenist ja WAF koolist

Üldiselt pole ajakirjanikel tavaks üksikjuhtumipõhiselt lahata, kuidas tehakse ajakirjandust või milline on ühe või teise loo sünniprotsess. Kedagi peale vorstivabriku töötajate endi ei huvita, kuidas täpselt vorsti valmistatakse. Pealegi on ajakirjanike töö sageli ülemüstifitseeritud. Räägitakse "lekitamisest", "koputamisest", "rünnakust", "kividega loopimisest" ja muust sellisest, kuigi tegelikult on enamike artiklite sünnilood lausa tüütult igavad.

Eile ilmunud artikkel Maikenist ja WAF koolist on saanud meilegi ootamatult võimsa vastukaja osaliseks. Seetõttu peame oma kohuseks teha siinkohal erand ja selgitada lugejatele selle artikli taustalugu.

Esiteks soovime rõhutada, et meie toimetuse poole ei pöördunud omal initsiatiivil ühtegi muusikapedagoogi, keda nüüd ülekohtuselt Maikenile kambaka korraldamises süüdistatakse. "Mingisugust ühte punti", nagu Maiken neid nimetas, pole. WAF kooli hävitamisele pühendunud vokaalpedagoogide salaordut ei eksisteeri (vähemalt pole meie selle olemasolust teadlikud).

Igav tõde on see, et teema kasvas välja toimetuse seest, sest olime aja jooksul kuulnud vastavaid kuulujutte osade WAF kooli lauljate hääleprobleemide kohta.