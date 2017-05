Ibrahim Mukunga jookseb elu eest

Oleks väga lihtne mitte märgata üht kõhetut sinises kilejopes kogu, kes pisut ebalevalt mööda tänavat kõnnib, siis ühe posti juures peatub, oma dressipüksid jalast koorib ning need koos jope ja mütsiga õhukesse musta, tavaliselt prügi väljaviimiseks kasutatavasse kilekotti poetab. Sellele saab tehtud peale kaks sõlme ning nõutult ringi vaadanud, asub see tähelepandamatu inimene kotikest peitma ühe valjuhääldi taha. See mustanahaline noormees on Ibrahim Mukunga Wachira (27), kes võitis nädalapäevad varem Tartu jooksumaratoni, kuigi läbis võistlusjalatsite kadumise tõttu distantsi sokkides. Veidi enam kui kuu aja jooksul on ta võitnud ka Kõrvemaa ­kevadjooksu, Soome ­Tampere ­maastikujooksu ning vaid päev hiljem jooksu ümber ­Viljandi järve. Kui olla täpne, võitis Keenia mägedest pärit Ibrahim enne Riia maratoni kõik neli jooksuvõistlust, millel ta Euroopas sel kevadel startis.

Ibrahim seisab vaikselt, keskendub, suunab pilgu ettepoole – oma 165sentimeetrise kasvu juures on ta vähemalt peajagu lühem kaasvõistlejate keskmisest.