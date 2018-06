Hüvasti, kõrged kontsad!

I hate heels I hate heels Love how they look But hate how they feel

Keri Hilson

Kõrged kontsad on ajalugu. Seda näitab tänavapilt. Seda näitavad naiste jalanõude müüginumbrid. Möödunud aastal kahanes USAs kõrgete kontsadega kingade müük 12 protsenti, tenniseid müüdi aga 37 protsenti rohkem. Naised on järjest enam hakanud eelistama mugavamaid jalanõusid, millega on võimalik valutult vastu pidada pikk tööpäev ja öösse veniv õhtugi; millega on võimalik kiiresti liikuda ja mille pidev kandmine ei tekita jalgadele Munamäe-taolisi moodustisi.

„See trend on tulnud selleks, et jääda, sest esiteks - kui kord lähed madalamatele jalanõudele üle, on kõrgele kontsale tagasi ronida väga keeruline ja teiseks, spordifirmad panevad oma jalanõude turundusse meeletuid rahasid ning kasutavad oma toodete ihaldusväärsuse tõstmiseks väga osavalt sotsiaalmeediat,“ ütleb Anne Vetik, Baltika turunduse loovjuht.