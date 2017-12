HOMSES EKSPRESSIS: Viie lapse ema, kes pole tundigi olnud emapuhkusel

KÕIK KOOS „ORKESTRIAUGUS”: Selle pildi tegemiseks läks viis minutit, sest keeruline oli saada kõik lapsi ühel ajal kaamerasse vaatama. (Vasakult) Vanavanaema Lilli, Nora, Klara, Hamigo, hans, Joonas, Triin ja Frida. Priit Simson

Viit last kasvatavad Triin Lumi (41) ja Hamigo Kaha (48) on tavapärased rollid täielikult vahetanud. Lapsehoolduspuhkusel on olnud ainult isa, ema on pärast sünnitust kohe tööle hakanud.