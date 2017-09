Hommik, kell on 7.45, Heidi hakkab Tallinna lähistelt autoga tööle sõitma. Ei lähe kaua, kui ta märkab teda jälitavat autot, mis sõidab tema järel töökohani.

Auto on naisele juba tuttav, sest see saadab teda iga päev. Roolis istub mees nimega Leo. Kui Heidi on tööle jõudnud, pargib Leo oma auto ­Alexela bensiinijaama parklasse, kust on hästi näha, kuidas Heidi majja siseneb.

Mees ootab paar minutit ja lahkub, et õhtul enne tööpäeva lõppu tagasi tulla.

Kell on 16.30, Heidi tööpäev on läbi, ta väljub majast, istub oma autosse. Ta teab, et jälitaja on platsis – mees passib seal ju iga päev, korrates rutiine sedavõrd täpselt, et selle järgi võiks kella õigeks sättida.