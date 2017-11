HOMSES EKSPRESSIS: Vanemate eest hoolitsemine käib meist paljudele üle jõu. Kas uus maks päästaks olukorra?

Juuru vallavanem Aare Heinvee hooldas kaks aastat oma eakat ema. Tänavu suvel kolis 93aastane ema tütre juurde ja Heinvee sai taas tööle minna. Ta harjub alles uue rutiiniga. Ka sellega, et enam ei vaadata tema peale viltu. Need kaks aastat pidi Heinvee ema hooldamise pärast taluma halvustavat suhtumist.

„Peamine pilge oli, et mees hooldab ema – mis mõttes? Suhtumine oli halb, sest mehel ei sobiks seda tööd justkui teha. Mind peeti otseselt imelikuks ja alguses mind selline suhtumine kummastas.“ Heinvee sõnul on niisugune mõtteviis Eestis väga laialt levinud.

Heinvee tegi aga just seda, mida perekonnaseadus täna Eestis ette näeb – lastel ja lastelastel on kohustus (vana)vanemaid aidata. See on omamoodi nn pantvangiseadus, mis muudab vana inimese lastest sõltuvaks ega hooli peresuhetest.