HOMSES EKSPRESSIS: Valus õppetund: müü maa miljonärile, jääd ise puupaljaks

TÜHJAD PIHUD: Jüri Eelsoo ees on maatükk, mis pidanuks tema ja ta onupja rikkaks tegema, kuid tõi neile hoopis suure jama kaela. Paremal betoonaia taga asub radioaktiivsete jäätmete hoidla.

Kaks taksojuhti müüsid ärimees Endel Sifile tehase tarvis maatüki ja pidid teenima sellega pool miljonit eurot. Nüüd pole neil ei maad ega raha, oleksid justkui hoopis ise võlgu.

Sellest pidi kujunema Jüri ­Eelsoo ja tema onupoja Jaak Perne jaoks väga kena diil. Nad mõlemad on taksojuhid.

Meestele kuulus Paldiskis kaheksahektariline krunt. Tagastatud maa. Ema lapsepõlvetalu karjamaa. Praegu totaalne võpsik.

Eelsoo räägib, et 2007. aastal pöördusid tema poole „Endel Sifi esindajad“ sooviga maatükk ära osta. Lepiti kokku, et pealtnäha suvaline põllumaa vahetab omanikku nii, et mõlemale onupojale tiksub pangaarvele üle nelja miljoni krooni ehk 260 000 euro.