HOMSES EKSPRESSIS | Tuntud Eesti inimeste seas on abieluvaraleping au sees: "See muudab elu oluliselt lihtsamaks!"

Tõend ühe möödunud aasta skandaalseima lahkumineku kohta leiti abieluvararegistrist. Selgus, et Tanel Padari kaasaks peetud Kristel Mardisoo oli aastast 2015 abielus hoopis kellegi teisega. Mardisoo õige nimi oli Metsamaa ning ta oli oma abikaasa ­Andreas Metsamaaga sõlminud abieluvaralepingu. Ja kuigi abielus olek või mitteolek on salajane informatsioon (kantud rahvastikuregistrisse), siis abieluvaraleping (ehk varalahususleping) oli nende soovil avalik info.

Kahtlemata oli elukaaslase abielu avalikuks tulek Tanel Padarile šokk. Üllatav vaid, et hoolimata avalikust abieluvararegistrist suutis Kristel Metsamaa seda infot varjata poolteist aastat. Kui abikaasad on otsustanud sõlmida notariaalse abieluvaralepingu ja oma vara ära jaganud, muutub see vaikimisi avalikuks informatsiooniks, ehkki lepingut saab ka salastada.

Mullu sõlmiti 6360 abielu ja 2619 varalahususlepingut. Üldse on Eestis varalahususlepinguid sõlmitud enam kui 16 000 korral, osa neist enam ei kehti, näiteks lahutuse tõttu.

Abieluvaralepingu on teiste seas sõlminud ka tuntud ärimees ja poliitik Rain Rosimannus, kelle sõnul pidasid nii tema kui ka abikaasa pidasid avalikku varalahususlepingut enesestmõistetavaks.