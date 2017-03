HOMSES EKSPRESSIS: Tõstamaal lapse surnuks sõitnud mehe teekond rullnokast kriminaaliks

26.juuli 2014. aasta kell 23.27. Tõstamaa. Metsaärimees ja kahe lapse isa Andrus Järvik (38) annab gaasi.

Ta on oma maasturiga otsa põrutanud jalgrattaga koju sõitnud 14aastasele Hanna-Maryle, kes koos vanaemaga oli koduteel. Valges kleidis tüdruk kukkus tema auto kapotile ja seejärel esiklaasi. Klaas mõranes, verd pritsis, kuid see Järvikut ei peata. Ta ei lähe last vaatama ega helista kiirabisse. Ta isegi ei pidurda. Ta vingerdab kitsal külavaheteel edasi, sõidab korduvalt teelt välja, vigastades lõpuks auto kütusepaaki. Kui bensiin umbes 2 kilomeetrit eemal lõpeb, jookseb Järvik metsa. Ta on purjus, sest oli terve õhtu lähedal Kastna külapeol.

Järvik on harjunud, et pääseb elus kergelt. Kui teeb sigaduse, maksab trahvi ära ja asi on unustatud.

Kas sel korral päästab teda sama taktika?