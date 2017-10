Sikupilli asum oma koolide ja lasteaedade rohkuses tundub rahulik ja peresõbralik kant. Mänguväljakutel on legoklotsid turvaliselt laiali. Kinnisvaramaaklerid nimetavad seda lausa kesklinnaks. Ühendus „päris“ kesklinnaga on aga tõesti hea, nii ühistranspordi kui autoga. Ka Eestisse kutsutud Euroopa VIPid sõitsid just sealt, Majaka tänavat pidi, vilkurite saatel lennujaama.

Ent selles idüllis eksisteerib justkui paralleeluniversum. Tervise Arengu Instituudi (TAI) andmeil on viis protsenti Sikupilli asumi elanikest narkomaanid, neid on veidi enam kui 600. Üks sealne elanik aga avastas, et narkomüügipunkt võib olla majanaaber ja kutsus ajakirjaniku olukorraga tutvuma.