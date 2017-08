HOMSES EKSPRESSIS: Olga Ivanova: inimesi ähvardatakse, et nad ei kandideeriks meie valimisliidus

Sel esmaspäeval tehakse teatavaks Savisaare valimisliidu ja Sõõrumaa-Mõisa liidu ühinemine. Savisaare nimekirja ma natuke juba tean...

Kui peate silmas nimekirja, mis mul on kandidaadid.ee kodulehel, siis see ei ole lõplik nimekiri. Saime teada, et nende inimestega, keda lisame kodulehele, võetakse kohe ühendust: ähvardatakse või pakutakse tööd. Praegu mõtleme, kuidas oma nimedega välja tulla.

Kes ähvardavad?

Need, kes tahavad, et inimesed ei kandideeriks meie valimisliidus. Neid on päris palju, kaasa arvatud ka meie erakonnas (Keskerakonnas).