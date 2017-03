HOMSES EKSPRESSIS: Notar Tiit Seppa tabas halb üllatus minevikust – Liis Haavel!

„Mis ta on, saepuru ja rotisitt! Vabandage väljenduse pärast!“

Teele (70) seisab ukse peal, tõmbab jopehõlmu koomale ja räägib majast, kuhu ta vanaema ja vanaisa 1938. aastal elama tulid.

Ja mille Liis Haavel talt 13 aastat tagasi välja pettis.

2003. aasta kevadel ilmus Teele õuele Liis Haavel.

Võttis taskust visiitkaardi, et on jurist, Liis Haavel, Heta advokaadibüroost, ja võib anda nõu, kuidas erastada maja juures olevat maad.

Teele lubas mõelda.

Nädala pärast oli Haavel jälle platsis ja Teele ütles, et no kui te aitate, siis on ju kena.