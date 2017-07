HOMSES EKSPRESSIS: Mina ei lähe! Miks ja kuidas noored Kaitseväest ära viilivad?

Kutsealuste arv, kes kõlbmatuks tunnistatakse, on uskumatult suur. Riigil, Kaitseväel ja Kaitseressursside Ametil on kõigil oma arusaam, miks noored ei soovi aega teenima minna.

Kuid kas hiljutise võltstõendite skandaali ajal küsis keegi noormeeste endi käest? Ei küsinud. Ekspress küsis täiesti tavalistelt noormeestelt, miks nad ajateenistusest kõrvale hiilisid.

Mihkel (22)

Kui ma tahaksin süüa konservtoitu ja et mind käsutaks üheksa klassi haridusega kiilakas, siis ma pigem läheksin Soome ehitajaks kui sõjaväkke. Keeldun kategooriliselt raiskamast 11 kuud oma noorest elust sõjaväe peale ning pigem õpin ülikoolis.

Kui ma vaatan, kui palju uut olen viimase 11 kuu jooksul õppinud, olen oma seisukohas aina kindlam. Üheksa sõpra kümnest, kes on sõjaväes käinud, ütlevad, et see on suures osas mõttetu.