HOMSES EKSPRESSIS: Miks saavad meie vangivalvurid tööl ridamisi vigastada?

Varem võeti vangi­valvuriks ka nõrgemaid mehi ja naisi. Nüüd peavad nad tegema kõvasti trenni, aga tervis ei pea vastu.

Ekspress tutvus viimasel viiel aastal juhtunud tööõnnetuste uurimisraportitega. Neist võib lugeda, kuidas vanglatöötaja on komistanud, jooksnud vastu kinnist ust, löönud pallist mööda, pannud jala viltu. Mõne kallal on tarvitanud treeningpartner liigset jõudu.

Alates 2011. aastast on 55 vangivalvurit saanud treeningul nii palju põrutada või venitada, et vähemalt üks päev on tulnud töölt kõrvale jääda.

Raske vigastuse – luumurru või väänamise, mis paraneb kauem – on saanud treeningutel 20 valvurit.