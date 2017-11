HOMSES EKSPRESSIS: Kuller, kuhu mu asjad jäid? Meie pakiteenuste uskumatud juhtumised

Ekspressi töötajatega juhtub tihti, et internetipoest toimetuse aadressile tellitud pakk ei jõua saajani. Juhtumid on üsna ühesugused, enamasti seotud Omnivaga. Teadet, mis pakile postkontorisse järele kutsuks, ei tule, ehkki netipoele on antud nii postiaadress, telefoninumber kui ka e-posti aadress. Kuller saabub pakiga Tallinnas Narva maantee 13 asuvasse toimetusemajja, aga neljandat korrust üles ei leia. Samuti ei taipa ta anda pakki esimesel korrusel asuvasse klienditeenindusse või valvelauda ega isegi küsida, kuidas adressaati leida. Kui too internetis pakijälgimisteenust kasutab, võib ta näha märkust „Paki üleandmise katse ebaõnnestus“ (ehkki ise ei tea sellest katsest midagi) ja siis kähku postkontorisse kihutada.

Hullem lugu on siis, kui saaja ei oska pakki oodata. Paar nädalat tagasi tuli ühele Ekspressi ajakirjanikule pakk Briti välisministeeriumist. Mees ise sai sellest teada alles siis, kui saadetis oli ringiga tagasi Londonisse jõudnud.