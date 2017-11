HOMSES EKSPRESSIS: Kukkumine ekstreemspordivõistlusel nõudis 52aastase spordimehe elu

Igal nädalavahetusel stardib Eesti jooksu-, ratta- ja seiklusspordisarjades tuhandeid 40+ mehi. Nende seas ka Ants. Ta on 52 aastat vana. Kolme lapse isa. Ratta­orienteerumine on tema lemmik­ala.

Maardu gümnaasiumi juurest antakse 22. oktoobril 2016 start seiklusspordivõistlusele „Libahundi jälg“. Kell 11:30 saavad stardipaugu ratturid.

Antsu meeskonnakaaslane on Kalle. Nad on Antsuga vanad tuttavad.

Kallavere radadel on vanad fos­foriidikarjäärid, mida nüüd katab noor tihe mets.

Stardist on kulunud ligi kolm tundi. Ants ja Kalle on olnud punkte leides edukad. Orienteerumisel punktide märkimiseks kasutatavad SI-pulgad mahutavad 30 märget, need on juba käes. Loogiline valik oleks sõita otseteed finišisse. Aga nad otsustavad, et seda nad ei tee.

Kaardile on märgitud väike rada ümber karjääri, aga seda nad leida ei suuda. Tuleb minna karjäärist otse läbi.

Esmalt rühitakse mäkke, Ülevalt avaneb uus laskumine. Kalle mäletab, justkui oleks Ants veel hüüdnud: „Kas sõidame alla?“